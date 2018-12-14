جيسون موموا ينفي اسبتعاد هنري كافيل من أداء دور سوبرمان

ترددت أنباء قوية عن استبعاد شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ورنور بروز" للنجم هينري كافيل من تجسيد دور "سوبرمان" في أي أفلام مستقبلية عن شخصية قصص DC المصورة.





يأتي ذلك بعد تجسيد هنري كافيل لهذا الدور في ثلاثة أفلام سابقة هم man of steel و bat man VS super man و justice league.





ووفقا لمجلة هوليوود ريبورتر، فإن سبب استبعاد هنري من قبل شركة الانتاج كان بسبب عدم موافقة هنري على الظهور كضيف شرف بفيلم آخر لشخصية خارقة أخرى ضمن سلسلة أفلام dc للخارقين وهو فيلم Shazam .





ومن جانبه نفى النجم جيسون موموا هذه الشائعة خلال لقاء له مع برانج ET خلال تروجيه لفيلمه الجديد أكوامان، حيث أكد على أن هنري مستمر في تأدية شخصية البطل الخارق سوبرمان في أفلام DC القادمة.