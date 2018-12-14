ضبط 5 متهمين من العناصر الخطرة بحوزتهم سلاح ومخدرات في كفر شكر (صور)

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شنت مديرية امن القليوبية، حملة أمنية بدائرة مركز كفرشكر بإشراف اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية لضبط الخارجين على القانون.



قاد العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية الحملة وشارك فيها المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 متهمين من العناصر الخطرة وبحوزتهم قطعتى سلاح نارى فرد خرطوش ومخدرات،كما تم ضبط قضيتى مخدرات بإجمالى 500 جرام بانجو و40 جرام حشيش، وتم ضبط 166 قضية مرورية ومخالفة متنوعة و140 قضية مرافق عامة،وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.