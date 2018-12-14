الآن: مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر دوري بلس الاسطورة يلا شوت اليوم الجمعة 14/12/2018 في الدوري السعودي كورة لايف

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر دوري بلس الاسطورة يلا شوت كورة أون لاين كورة ستار كورة لايف بدون تقطيع سيرفر قوي جودات متعددة، يلتقي اليوم نادي النصر مع نادي الرائد في الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019، وينتظر النصر الفوز اليوم ليرتفع رصيده إلى النقطة التاسعة والعشرين حيث يحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي بعد نادي الهلال.





مشاهدة مباراة النصر والرائد

تُقام اليوم المباراة في تمام الساعة الثالثة وخمسة دقائق عصراً بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الثانية وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش، كما يُذاع عبر القناة الرياضية الأولى.





مباراة النصر والرائد بث مباشر

بث مباشر مباراة النصر والرائد دوري بلس الاسطورة يلا شوت، رغم عدم الاستقرار الفني لفريق النصر إلا أنه استطاع تحقيق نتائج جيدة في المباريات الأخيرة، فقد تعادل مع فريق الهلال في المباراة الماضية بهدفين لكل فريق مما جعل المنافسة على لقب الدوري باقية في الملعب، ومن الجدير بالذكر أن النصر قد لعب 12 مباراة حصل منها على 26 نقطة ليظل في المركز الثاني، بينما لعب الرائد 11 مباراة حقق منها 12 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.





متابعة اللقاء:





وصول لاعبي الفريقين لملعب اللقاء

مباراة النصر والرائد مباشر

لعب النصر والرائد 35 مباراة تعادل منها الفريقان تسعة مرات، بينما حقق النصر الفوز في خمسة وعشرين مرة، بينما فاز الرائد في مباراة وحيدة من مجموع المباريات التي جمعت الفريقين حتى الآن.

الآن: مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر دوري بلس الاسطورة يلا شوت اليوم الجمعة 14/12/2018 في الدوري السعودي كورة لايف



