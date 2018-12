"الكردي": جامعة الإسكندرية حققت طفرة في 7 تخصصات مختلفة حسب تصنيف "شنغهاي" الصيني

Advertisements

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن نتائج التصنيف العالمي "شنغهاي" الصيني للتخصصات العلمية والأدبية على مستوى العالم لعام 2018 تم إعلانها مؤخرا، وقد حققت جامعة الإسكندرية طفرة في سبعة تخصصات مختلفة، حيث أدرجت لأول مرة في كلًا من تخصص العلوم الطبية البيطرية، وتخصص علوم طب الفم والأسنان.



وأضاف الكردي، أن التخصصين شغلتا مرتبة بالمدى من (201 إلى 300) على مستوى العالم، كما حققت مركزا متقدما في مجال الهندسة الكهربية والإلكترونية بزيادة 100 مركز عن العام السابق وكذلك في العلوم الصيدلية حيث شغلتا مرتبة بالمدى في هذين التخصصين من (301 إلى 400)، كما حصلت الجامعة على مرتبة بالمدى من (401 إلى 500) في تخصصات الهندسة الكيميائية، وهندسة علوم الطاقة، والعلوم الزراعية.



وأوضح الكردي، أنه في إطار توجه الدولة حاليًا بالإهتمام بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية، فضلا عن سعي الجامعة للانفتاح العلمي عالميًا من خلال استحداث برامج حديثة للباحثين بجامعة الإسكندرية واستخدام التكنولوجية العالمية المتطورة، فقد تم تشكيل لجنتين برئاسة الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عصام خميس مستشار رئيس الجامعة للتصنيفات الدولية والبحث العلمي، مشيرا إلى أن اللجنة الأولى منوط إليها العمل على رفع التصنيف الدولي لجامعة الإسكندرية ويمثل أعضاءها كليات ومعاهد الجامعة، واللجنة الثانية معنية بتقديم الدعم الفني لمجلات الجامعة وتجتمع دوريًا لمتابعة المستجدات ودعوة الخبراء من داخل وخارج البلاد بهدف رفع المجلات التي تتبع المعايير العالمية والمنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، على منصتي النشر الهولندية Elsevier والأمريكيةWeb of Science.



وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تقوم بعقد ورش عمل لرؤساء تحرير مجلات الجامعة لمعرفه كيفية أن تصبح المجلات مفهرسة عالميًا Indexation علمًا بأنه تم إدراج مجلة كلية الهندسة ضمن المجلات المفهرسة في دار نشر Elsevier، ورفع 4 مجلات من كليات ومعاهد وجمعيات علمية تابعة لجامعة الإسكندرية على منصة بنك المعرفة المصري EKB، بالإضافة إلى رفع 23 مجلة في التخصصات المتنوعة على منصة جامعة الإسكندرية والتي تتحمل مصاريف نشر أبحاثها بالكامل من الموارد المالية للجامعة، وجاري التعاقد لضم مجلة كلية الطب إلى المجلات المفهرسة في دار النشرTaylor and Francis العالمية.



وأشار الكردي، إلى إن إدراج الجامعات في هذا التصنيف يرتكز على خمسة معايير رئيسية لعدد 500 جامعة عالمية نوجزها في التالي، أولًا: (PUB) ويتطلب نشر حد أدنى من الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالميًا خلال الفترة 2012-2016 ويختلف عددها وفقًا للتخصصات المختلفة والتي يصل عدده إلى 54 تخصص دقيق، ويتم جمع بياناتهم من Web of Science وInCites. ثانيًا: تأثير الاقتباس الموحد (CNCI)، وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في نخصص أكاديمي خلال فترة 2012-2016 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة.



وتابع، ثالثًا: التعاون الدولي (IC) وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتين مختلفتين على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2012-2016. رابعًا:(TOP) وهو عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2012-2016، خامسًا: (AWARD) وتشير إلى العدد الإجمالي للأساتذة بالجامعة (الذين يعملون كامل الوقت في الجامعة في وقت الفوز بالجائزة) الحائزين على جائزة هامة في موضوع أكاديمي منذ عام 1981.



وأشاد رئيس الجامعة بهذه النتيجة مشيرا إلى الجهود المخلصة والمبذولة من الزملاء من أساتذة جامعة الإسكندرية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير والذي يواكب تطورات العصر ويعد مؤشرًا على تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة، مضيفًا أننا سنحاول تعزيز هذه المراكز مستقبلًا وإضافة المزيد من تخصصات الجامعة لهذا التصنيف المتميز دوليًا وغيره من التصنيفات.