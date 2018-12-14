الآن رابط شغال: بث مباشر مباراة النصر والرائد مشاهدة مباشرة Dawri plus الاسطورة كورة اون لاين مباراة النصر والرائد مباشر

بث مباشر مباراة النصر والرائد رابط مشاهدة دوري بلس Dawri Plus الأسطورة يلا شوت الجديد كورة ستار كورة لايف بجودة عالية HD، حيث يعود اليوم النصر لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمواجهة فريق الرائد في الجولة الثالثة عشر من المسابقة في الثالثة ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، ويأمل النصر في تحقيق الفوز لملاحقة الهلال صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي.





مشاهدة مباراة النصر والرائد

ويأمل النصر في إعادة فارق الثلاث نقاط بينه وبين الهلال اليوم بعد فوز الهلال على أحد يوم الأربعاء الماضي في المباراة المؤجلة واتساع فارق النقاط بينه وبين الهلال ل 6 نقاط، لاسيما أن التاريخ يقف بجوار النصر في تلك المواجهة حيث سجل النصر فوزا في 15 مناسبة من أصل 20 مباراة بينهما في الدوري السعودي بينما سجل الرائد فوزا وحيدا.





بث مباشر مباراة النصر والرائد

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر Live على قناة ksa sport يلا شوت الجديد الأسطورة لبث المباريات كورة ستار بجودات متعددة بدون تقطيع، وتأتي المباراة بعد تعثر لجماهير النصر حيث لم يحصد الفريق سوى نقطة وحيدة من أصل ستة نقاط بهزيمة أمام الوحدة وتعادل إيجابي أمام الهلال.





لاعبي الفريقين يقومون باجراء عمليات الاحماء

بث مباشر النصر والرائد

وعلى الجانب الآخر فإن الرائد قد عاد للنتائج الإيجابية مؤخرا حيث استطاع الفريق حصد 4 نقاط من آخر مباراتين في الدوري بفوزه على الباطن وتعادله مع الأهلي سلبيا ليحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.