بث مباشر مباراة الاتحاد والباطن اليوم الجمعة في الدوري السعودي





يتابع الجمهور الرياضي اليوم الجمعة ضمن الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الرياضي 2018-2019، والتي تقام على أرضية ملعب الباطن في تمام الساعة 17:45 بتوقيت مكه المكرمة والساعة 16:45 بتوقيت القاهرة وتبث المباراة على قناة السعودية الرياضية .





مباراة





يدخل نادي الاتحاد هذه المباراة محتلا الترتيب الأخير في المركز السادس عشر في الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، متعثرا في جميع المباريات التي خاضها منذ بداية الدوري، فيما يأتي نادي الباطن في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة محققا الفوز في ثلاثة مباريات من بين اثنى عشرة مباراة التي خاضها في السابق .





بث مباشر في الدوري السعودي





يواجه نادي الاتحاد خصمه اليوم بتشكيل يضم كل من، فواز القرني، عمار الدحيم، منصور الحربي، ماثيو جيرمان، حسن معاذ، فهد المولد، كارلوس فييانويفا، جوناس، خالد السميري، رومارينيو، أليكساندر بيشيتش .





ويخوض نادي الباطن هذه المباراة بتشكل يتكون من، لوكاس تاليابيترا، محمد اليامي، بندر ناصر، سلطان غنيمان، مهنا واقص، كريسان، يوهان أرانجو، جدهان الشمري، ماجد كنبه، عزيز بوهدوز، فهد الجهني .

موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 الدوري السعودي



