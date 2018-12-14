غدا.. انطلاق بطولة "ستريت وورك أوت" من الأهرامات بمشاركة 20 دولة

تستقبل منطقة الصوت والضوء بالأهرامات،غدا السبت،في تمام الساعة الرابعة عصرا حدثاً عالمياً يقام لأول مرة على أرض مصرية، حيث تقام بطولة العالم فى رياضة ستريت وورك أوت، بمشاركة20 دولة وذلك بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة و رئيس الاتحاد الدولى للعبة وممثلين عن كافة الاتحادات القارية ويشارك فى البطولة المصارع الذهبى كرم جابر كضيف شرف وسفيرا لنشر اللعبة





وتعد بطولة العالم هى اول بطولة رسمية تنظم تحت مظلة الاتحاد المصرى لستريت وورك اوت الذى تم اشهاره رسميا الاحد الماضى بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور عدد كبير من قادة المجتمع سياسيا ورياضيا واجتماعيا.





ومن جانبه اعرب الدكتور اشرف صبحى عن سعادته باستضافة مصر لأكبر حدث عالمى فى رياضة ستريت وورك اوت مؤكدا ثقته فى خروجها بأفضل صورة مشيرا الى دعم الحكومة ممثلة فى وزارة الرياضة فى استضافة مصر لكافة الاحداث الرياضية.





من جانبه، قال إسلام قرطام، رئيس اتحاد ستريت وورك أوت، أن استضافة حدثاً عالمياً يعتبر دعاية لمصر نحن بحاجة إليها، للمساهمة فى تنمية السياحة بالتأكيد، واضاف تعمدنا تنظيم البطولة تحت سفح الأهرامات (الصوت والضوء) لتكن هذه البطولة دعاية جيدة للسياحة فى مصر، وتساهم فى رفع معنويات الشباب المصرى، وسنرسل من خلالها رسالة للعالم كله بأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان.