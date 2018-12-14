الكشف الطبي علي 2800 مواطن في قافلة مستقبل وطن بدمياط (صور)

Advertisements

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن انتهاء القافلة الطبية الشاملة التى أقامها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والمجلس القومى للمرأة بمدينة عزبة البرج قد بلغ عدد المترددين عليها ٢٨٠٠ مواطن.



وأضافت المحافظ أن تلك القافلة التى أستمرت على مدار يومين قد شهدت اقبالا كبيرا من أبناء المدينة والقرى المجاورة، حيث تضمنت القافلة إجراء الكشف بجميع التخصصات الطبية وكذلك إجراء التحاليل والأشعات وتوفير الأدوية بالمجان مؤكدة تحويل ٢٨ مواطن إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.



وأكدت الدكتورة منال عوض نجاح الحملة فى تقديم ندوات تثقيفية للمواطنين لزيادة الوعى الصحى لديهم وتوعيتهم بالأساليب المختلفة للوقاية من الأمراض ومخاطر الإدمان بالإضافة إلى إجراء المسح الشامل للمواطنين للكشف عن فيروس سي والامراض الغير سارية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة".



وتوجهت محافظ دمياط بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في عمل القافلة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.