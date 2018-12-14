تأسيس الاتحاد الإفريقي للإعاقات الذهنية بالقاهرة وأمل مبدي رئيسا

عقدت اليوم، الجمعية التأسيسية للاتحاد الإفريقي للإعاقات الذهنية "inas africa " بقاعة الاجتماعات بالمركز الأوليمبي بالمعادي،

بحضور نيك بار المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية "inas".

وشهد الاجتماع الذي استمر لمدة يومين بحضور ممثلي الدول الإفريقية، إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي، في الدورة الأولي له، حيث فازت المهندسة أمل مبدي بمنصب الرئيس لمدة ٤ سنوات مقبلة.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

مشاعر مصطفي من السودان نائب رئيس الاتحاد عن دول الشمال الإفريفي

نيكولاس جون من موروشيوس نائب رئيس الاتحاد عن دول الجنوب الإفريقي

حميد العوني من المغرب سكرتير عام الاتحاد

أشرف العجيلي من مصر أمين الصندوق

خالد الرقيبي من ليبيا عضو

محمد اللمزوغي من تونس عضوا.