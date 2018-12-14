مفارقة القدر.. طقوس حسن كامي يوم الجمعة
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 12:22 م
الفجر الفني
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توفي فجر اليوم الجمعة الفنان حسن كامي في منزله، بعد أزمة صحية طارئة عن عمر ناهز 77 عاما، ومن المقرر أن تشيع أسرته الجثمان من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.
وأكد خبر الوفاة الفنان دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كما أعلنت المطربة سحر نوح، عبر حسابها الخاص على "فيس بوك"، عن تاكدها من الخبر، وكتبت: للأسف اتأكدت حالًا من صديقتي منى رفلة، بخبر وفاة الغالي الصديق والإنسان الراقي الفنان الكبير حسن كامي، البقاء لله"، ولم تحدد أسرته العزاء حتى الآن.
ومن مفارقات القدر أن حسن كامي، كان له طقوس خاصة في هذا اليوم، حيث كان يزور مدفن شريف ابنه، ثم مدفن نجوي هانم زوجته، واليوم ذهب إليهم بلا عودة.
حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالي، ولد في 2 نوفمبر 1936، ودرس بمدارس الجيزويت، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما حصل على دراسات اوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، وأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه، من أبرزها "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني" و"رأفت الهجان" و"الخواجة عبدالقادر" و"العراف" وغيرها.
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