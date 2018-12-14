مفارقة القدر.. طقوس حسن كامي يوم الجمعة

توفي فجر اليوم الجمعة الفنان حسن كامي في منزله، بعد أزمة صحية طارئة عن عمر ناهز 77 عاما، ومن المقرر أن تشيع أسرته الجثمان من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.





وأكد خبر الوفاة الفنان دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كما أعلنت المطربة سحر نوح، عبر حسابها الخاص على "فيس بوك"، عن تاكدها من الخبر، وكتبت: للأسف اتأكدت حالًا من صديقتي منى رفلة، بخبر وفاة الغالي الصديق والإنسان الراقي الفنان الكبير حسن كامي، البقاء لله"، ولم تحدد أسرته العزاء حتى الآن.



