انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (ميدان تريومف – ميدان هيليوبولس ومتفرعاته – شارع الحجاز – خلف نادى النصر)، وضعفها عن منطقة الـ7 عمارات، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباح يوم السبت الموافق 15/12/2018 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بعمل لحامات على خط المياه قطر 500 مم، ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.





وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اعلنت امس عن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق "بنى يوسف، زواية أبو مسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، منطقة 6 أكتوبر بأبو النمرس، عش صقارة، أجزء من منى الأمير، أم خنان"، بالإضافة إلى ضعف المياه بصفة عامة للمناطق الأخرى بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء غدٍ الجمعة وحتى الساعة السادسة مساء اليوم التالى، وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال الصيانة النصف سنوية لمحطة مياه أبو النمرس .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.













