الظهور الأخير لـ حسن كامي قبل رحيله (صور)

غيّب الموت عن عالمنا فجر اليوم الجمعة 14 ديسمبر الفنان الكبير حسن كامي، عن عمر يناهز 77 عامًا، وكان الارحل قد احتفل بالكريسماس قبل رحيله حيث زيّن منزله بالشجرة وديكورات الكريسماس، ونشر صور له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





يشار أن الفنان الراحل حسن كامي ممثل ومغنى أوبرا مصري وينتمى للاسرة العلوية، ولد في 21 اكتوبر 1941، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ، درس الغناء الاوبرالى بمعهد الكونسرفتوار الى جانب دراسات عليا موسيقية يإيطاليا ، بدأ حياته الفنيةعام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران.





أدى دور البطولة فيما يزيد على 270 أوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا، الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا والدنمارك، حصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير، قدمه للمسرح الفنان الراحل محمد نوح ليعمل في مسرحية انقلاب وتلاها عده اعمال منها دلع الهوانم، لا مؤاخذة يا منعم.





بعدها انطلق في عالم الدراما وقدم مجموعة من الأعمال الدرامية الشهيرة منها انا وانت وبابا في المشمش، البنات، صاحب الحب، قشتمر، العراف، الخواجة عبد القادر، المك فاروق، دمي ودموعي وابتسامتي، ومن اعماله السينمائية كونشرتو في درب سعادة، ناصر 56، قليل من الحب كثير من العنف، دموع صاحبة الجلالة، الحب والرعب، يا مهلبية يا، وسمع هس.