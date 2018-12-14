5 نصائح تجبرك على ترك "السرير" مبكرًا خلال الشتاء.. تعرف عليها

يعتبر الاستيقاظ مبكرًا في الشتاء من أصعب الأمور على الجميع خلال هذا الطقس الشتوي البارد، ولكن نضطر للاستيقاظ والتحرك سريعا للذهاب إلى العمل أو الدراسة، لذاك نقدم اليوم بعض النصائح السريعة التي تجبرك على ترك "السرير" بسهولة كما ذكرها موقع "apartmenttherapy".





اشرب مياه

عليك بشرب الماء أو أي مشروب آخر بمجرد استيقاظك؛ لأن هذا يساعدك على تحفيز الجسم ومساعدته على البقاء مستيقظًا، لهذا عليك أن تضع دائما كأسا من الماء بجوار سريرك كي يكون جاهزًا للصباح.





مشروب قبل النوم

يمكنك إجبار نفسك على الاستيقاظ من خلال شرب السوائل قبل النوم، ففي الوقت الذي ينطلق فيه المنبه، قد تضطر إلى استخدام الحمام ولن تتمكن من العودة للنوم بشكل مريح، لأنه قد حان وقت عملك.





قبل المنبه

إذا استيقظت قبل أن ينطلق صوت المنبه، عليك بالخروج فورا من السرير، لأنك إذا عدت للنوم أو انتظرت التنبيه، فستشعر بالنعاس وقد يفوتك الوقت وتتأخر، لهذا انطلق في روتين يومك واستغل تلك الدقائق الإضافية.





الاستحمام

لا تنسى أن أهم خطوات زيادة نشاطك في الصباح مهما كانت درجة الحرارة، أن تأخذ حمامًا بمجرد الخروج من السرير؛ حيث تعمل المياه والتغير في درجة الحرارة على تنشيط الدورة الدموية، وهو ما يعطيك النشاط الكافي للصباح.





رسالة صباحية

عليك بكتابة رسالة وضعها أمامك أو تسجيلها على هاتفك كرسالة تذكيرية؛ لتذكّر نفسك بما عليك القيام به، وهو ما قد يجعل من الصعب الاسترخاء والنوم بعد تذكر مهام اليوم.



