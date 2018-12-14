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حجز 1500 لتر من المياه مجهولة المصدر

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 12:06 م
حجز 1500 لتر من المياه مجهولة المصدر
صورة توضيحية
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مروى الجلاصي
 
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قامت وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الخميس 13 ديسمبر 2018، بحملات أسفرت عن أهم النتائج التاليـة:

القيام بـ 145 عمليّة حجز.

تحرير 17 محضر عدليّة.

ايقاف 06 أشخاص مفتّش عنهم.

القيام بـ 24 عمليّة إزالة فوريّة.

حجز 07 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.

تحرير 108 مخالفة صحيّة.

تحرير 71 محضرا اقتصاديّا.

حجز 150 كلغ من الغلال بجهة صفاقس.

حجز 1500 لتر من المياه مجهولة المصدر بجهة منوبة.
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