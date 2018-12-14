مباشر الان.. مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر دوري بلس yalla shoot كورة ستار الاسطورة كورة أون لاين اليوم

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تستكمل مساء اليوم (الجمعة) لقاءات الجولة ال13 لدوري المحترفين بإقامة 3 لقاءات، إذ يستضيف الوصيف فريق النصر نظيره الرائد عند الساعة 3:05م على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويلتقي التعاون فريق الفيحاء عند الساعة 3:15م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويستضيف الباطن على ملعبه نظيره فريق الاتحاد عند الساعة 5:45م.





لقاء لن يكون سهلاً لصاحب الوصافة والأرض والجمهور فريق النصر الذي تمكن من العودة لمستواه المعروف في لقائه الأخير أمامه منافسه التقليدي الهلال لاسيما في الشوط الثاني، بعد أن لحق بالمباراة رغم تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول، وتمكن من الخروج بنقطة التعادل، ويأمل عشاق العالمي تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة اللحاق بالمتصدر الهلال.





مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي





أما الرائد صاحب المركز ال11 برصيد 12 نقطة، فقد انتعش أخيراً بعد أن فاز على الباطن بثلاثية مقابل هدف، ومن ثم تعادل مع ثالث الترتيب فريق الأهلي، لذا فإنه يسعى لمواصلة الصحوة والخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر لتعزيز مكانته بين فرق الوسط.