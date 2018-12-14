أحدهم بشأن إلغاء الصف الثالث الثانوي.. الحكومة توضح حقيقة 6 شائعات

عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري، والتي جاءت أبرزها إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط، بالاضافة إلى ربط حملة "100 مليون صحة" بمنحة مجانية من الصحة العالمية تدخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.





إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط

وفي ضوء ما تردد من حول إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط، تسبب ضرراً صحياً جسيماً على المواطنين، أوضحت وزارة البيئة، أن تلك الأنباء غير صحيحة، موضحة أن المحرقة الجاري إنشاؤها هي محرقة طبية حديثة الصنع سوف تستخدم الوسائل التكنولوجية في حرق النفايات الطبية المتولدة من مستشفيات مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، كآلية لمنع انتقال المخلفات إلى الشوارع ومقالب القمامة مما يؤدي الي انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.





بيع الأهرامات

وعن بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية ضخمة، نفت وزارة الآثار، صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع الوزارة عقداً مع إحدى الشركات المصرية السياحية لتقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، يتم بموجبه تحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين، كما ستتولى الشركة تشغيل أتوبيسات صديقة للبيئة، وتقديم خدمات الإنترنت وتنظيم رحلات وكذلك تقديم الأطعمة والمشروبات الخفيفة بالمناطق الأثرية، وذلك بهدف تطوير المناطق الأثرية.





تخصيص مليار جنيه لترميم المعابد اليهودية

وفي السياق ذاته نفت الوزارة، ما تردد من أنباء تُفيد بتخصيص الحكومة مبلغ مليار و300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية وإعادة إحياء التراث اليهودي فقط، مؤكدةً أن المبلغ المعتمد مخصص لترميم وصيانة عدد من الآثار المصرية على مستوى الجمهورية ومن ضمنها "المعبد اليهودي بالإسكندرية".





إلغاء الصف الثالث الثانوي

وفي ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة واقتصارها على سنتين نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة تلك، مؤكدة أن المرحلة الثانوية كما هي تماماً بصفوفها الثلاثة ولم يطرأ عليها أي تغيير.





وأكدت الوزارة، أن الصفحة المنسوبة وزير التربية والتعليم على موقع فيس بوك والتي تداولت تلك الأنباء، لا تخص وزير التربية والتعليم إطلاقاً ولا تعبر عن قراراته ولا توجهاته، مُضيفًة أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عن تلك الصفحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

كما نفت الوزارة، ما تم تداوله علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي من جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي على أن تبدأ الامتحانات 8 يونيو 2019 بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى 29 يونيو 2019، بأداء امتحان مواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع، مُؤكدةً أن الجدول المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والخاص بامتحانات الثانوية العامة مزيف وغير صحيح تماماً، وأن الوزارة لم تعلن عن الجدول الرسمي حتى الآن.





ربط حملة "100 مليون صحة" بمنحة مجانية من الصحة العالمية

في ضوء ما تردد من أنباء بأن حملة "100 مليون صحة" ليست مبادرة مصرية رئاسية، وإنما منحة من منظمة الصحة العالمية، نفت وزارة الصحة والسكان، تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، موضحة إنها مبادرة مصرية رئاسية أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.





وأكدت أن دور منظمة الصحة العالمية بالحملة رقابي فقط يقتصر على مراقبة تنفيذ استراتيجية الحملة وخطة العلاج بها، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين.



