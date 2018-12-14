ضبط 409 هاربًا وتحرير 238 قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية

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تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 409محكوم عليهم و20حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.



تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 409 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7102حكم و1004حكم جزئي و231حكم مستأنف، وتحصيل5628جنيه غرامات وتحرير 219 مخالفة.



كما تم تحرير 238 مخالفة مرافق وهم 77 إشغال طريق - 6 نظافه - 25 بائع متجول - 34 إزاله فوريه - 49 وصلات كهربائيه - 3 إعلان - 11 فرش شاى - 32 تنده - 1 قرار غلق إدارى.





كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 24 شقة و80 من قاطنيها، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.





