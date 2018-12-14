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كهرباء كفرالشيخ تعلن قطع التيار عن مطوبس

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 12:00 م
كهرباء كفرالشيخ تعلن قطع التيار عن مطوبس
كهرباء - ارشيفية
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الفجر
 
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أعلنت الحدة المحلية بمركز ومدينة مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء عصام رصاص، رئيس المركز والمدينة.

عن فصل التير الكهرباءى عن عددًا من القرى، اليوم الجمعة، لتغيير كابلين كهرباء جديدين في محطة محولات مطوبس إلى لوحة توزيع الكهرباء بمركز مطوبس.

وذكر بيان للوحدة المحلية، أنها تلقت إشارة لاسيلكية من شركة الكهرباء بكفر الشيخ، برئاسة المهندس عاصم القطان، مدير عام شركة الكهرباء بالمحافظة، تفيد قطع الكهرباء عن المدينة والمجالس القروية بمنية المرشد، وبنى بكار، وبرمبال، لمدة ساعتين وفور فور الانتهاء من تغيير الكابلين سيعود التيار الكهربائى.
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