البلاغات الكيدية ظاهرة تؤرق السلطات

تتلقى أقسام الشرطة والنيابات آلاف البلاغات شهرياً، وتصل لعدة ملايين سنوياً، وبعد البحث والتحرى يتبين أن أغلبها بلاغات كيدية لأسباب شخصية ولا توجد جريمة أو مخالفة قانونية للمدعى عليه من الأساس، وهو ما ظهر من آلاف البلاغات التى قدمت بعد ثورة 25 يناير 2011 على سبيل المثال.





يقول عضو مجلس النواب اللواء تادرس قلدس، إن ضعف العقوبة سبب الإقدام على تقديم آلاف البلاغات الكيدية، التى تسبب إرهاقاً كبيراً للجهات التنفيذية وجهات التحقيق والقضاء، وتعد تعطيلاً للعمل وتأتى على حساب الاهتمام بالقضايا الحقيقية التى يجب أنا ينال فيها المجرم عقابه.





وأضاف: إنه إذا كان من حق المواطن تقديم بلاغ أو رفع دعوى قضائية، فإن عليه أيضاً ألا يلحق الضرر بالأبرياء، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدنى، مشيراً إلى أن عقوبة البلاغ الكاذب حالياً 2500 جنيه فقط غرامة، وسنة حبسا.





ويقول المستشار محمد عبد السلام، رئيس أسبق بمحكمة جنايات الجيزة، إنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين، ثبوت كذب الوقائع، وأن يكون مقدم البلاغ على علم بكذبها بنية الإضرار بالمدعى عليه.





وأوضح أن قصور التشريعات القانونية لها دور فى تفاقم الظاهرة، التى أصبحت عبئاً على القانون، ما يعد إهداراً لطاقة ووقت رجال الشرطة والقضاء.





وأشار إلى أن البلاغات الكيدية طالتها صبغة سياسية بعد ثورة 25 يناير2011، وكانت إحدى الوسائل التى تستخدم للتنكيل بالخصوم والنيل منهم.



