الرياض - المملكة| باكستان تتلقى الدفعة الثانية من حزمة المساعدات السعودية

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تلقت باكستان، اليوم الجمعة، الدفعة الثانية من البليون دولار من خز الإنقاذ السعودية.





صحيفة Business Recrder، أوردت في هذا السياق تقريرا، نقلت فيه عن مسؤول من بنك الدولة الباكستاني أن البنك قد تلقى المبلغ.





وبهذا القسط الثاني، تبلغ احتياطيات باكستان من العملات الأجنبية الآن 9.24 مليار.





وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن البلاد سوف تتلقى الدفعة الثالثة من المملكة في العام المقبل في يناير.





وفي 19 نوفمبر، تلقت البلاد الدفعة الأولى من المملكة العربية السعودية، في زيارته الرسمية للمملكة، كان رئيس الوزراء عمران قد وعد بتقديم صفقة بقيمة 6 مليارات دولار من قبل السعودية بما في ذلك تسهيلات مدفوعة للسداد لمدة عام واحد لاستيراد النفط.



