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التربية والتعليم الفلسطينية تعلن فوز رنا زيادة من غزة ضمن أفضل 50 معلم في العالم

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:48 ص
التربية والتعليم الفلسطينية تعلن فوز رنا زيادة من غزة ضمن أفضل 50 معلم في العالم
رنا زيادة
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وكالات
 
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، اليوم الجمعة، الذي يصادف يوم المعلم الفلسطيني، فوز المعلمة رنا زيادة من قطاع غزة؛ ضمن أفضل 50 معلم في العالم؛ إذ ستنافس زيادة على لقب المعلم الأول عالمياً، حيث يأتي هذا في إطار التصفيات التي تجريها مؤسسة فاركي لاختيار المعلم الأول على العالم.

وقال صيدم في تصريحٍ صحفي، إن "الوزارة وإذ تفخر بهذا الفوز المشرف، لتؤكد تعزيز دعمها للمعلمة زيادة للحصول على لقب المعلم الأول في العالم، على غرار المعلمة حنان الحروب التي حصدت هذا اللقب في العام 2016".

وأضاف الوزير، أن الفلسطيني اعتاد على تحقيق النجاحات على المستويات الدولية، وبما يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار العلم والمعرفة، مباركاً للمعلمة زيادة هذا النجاح، متمنياً لها الحصول على اللقب العالمي.

وتوجه صيدم بالتهنئة والتقدير لكل المعلمين والمعلمات المواصلين الانتصار لقيم البذل والعطاء والوفاء للوطن وتقديم أروع النماذج في التفاني وتعزيز المنظومة القيمية التي تؤسس لوعي وطني مستدام.

يذكر أن الوزارة كانت قد منحت زيادة العام الماضي لقب أفضل معلمة للعام 2017 خلال المسابقة التي تجريها سنوياً لاختيار معلم فلسطين.

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