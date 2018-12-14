خاص.. «ضاحى» من النقل إلى أبوقير للأسمدة والجلسة بـ10 آلاف جنيه

قرر مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، تعيين المهندس هانى ضاحى، وزير النقل السابق، ونقيب المهندسين، رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل للمقاولات، عضوا بمجلس الإدارة من ذوى الخبرة، بداية من 2 نوفمبر الماضى.

وتعتبر «أبوقير» من الشركات الاستثمارية المتميزة بقطاع البترول، فيما يتعلق ببدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، ويصل البدل إلى 9375 جنيهاً عن الجلسة الواحدة، وتعقد الشركة بحد أدنى 8 جلسات سنوياً، كما تنص لائحتها.

وينقسم بدل الجلسة إلى بدل حضور جلسات بقيمة بمبلغ 1250 جنيهاً، ومصاريف انتقال بقيمة 8125 جنيهاً للعضو.

وأكد مصدر مطلع بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن تحديد مصاريف الانتقال يرجع إلى أنه يُصرف نقدًا بعد الجلسة مباشرة، فى حين ترسل الشركة بدل الحضور بشيك للبنوك، ولذلك ارتفع قيمة بدل الانتقال النقدى وقلت قيمة بدل الحضور.

ما يثير الدهشة هو تقاضى عضو مجلس الإدارة نحو 8 آلاف جنيه شهريًا كمصاريف انتقال من القاهرة للإسكندرية، وقام مجلس الإدارة بتعديل المادة 26 من النظام الأساسى للشركة، والتى تنص علي: يعقد مجلس الإدارة جلساته بمقر الشركة بالإسكندرية أو خارجها بمدينة القاهرة، كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده، وذلك بناء على دعوة رئيس المجلس، أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويجب أن يجتمع المجلس 8 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مدينتى القاهرة أو الإسكندرية بشرط أن يكون أعضاؤه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.

وينص التعديل على انعقاد الجلسات بمدينة الإسكندرية أو خارجها، كلما دعت مصلحة الشركة لانعقاده، بناء على دعوة الرئيس أو طلب ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة 8 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، كما يجوز عقد الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، مثل الفيديو كونفرانس، أو تطبيقات مثل سكايب.

وتغطى الشركة ما يقرب من ٦٠% من احتياجات الزراعة من الأسمدة الآزوتية، ويتمثل إنتاجها الرئيسى فى اليوريا، والنترات التى تتم تعبئتها فى شكائر بلاستيك زنة ٥٠ كجم بألوانها المميزة الأزرق والبرتقالى..

وتعد شركة أبوقير للأسمدة، إحدى الشركات الاستثمارية التابعة لقطاع البترول المصرى، وتحتل المرتبة الأولى فى إنتاج الأسمدة الآزوتية، كما تعد إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة الأسمدة النيتروجينية، وجاء تأسسيها بموجب القرار الوزارى رقم 374 لسنة 1976، وتخضع حاليا للقانون 159 لسنة 1981 اعتبارا من أغسطس 1996، كإحدى الشركات المساهمة المصرية، وكانت قد بدأت إنتاجها عام ١٩٧٩.











