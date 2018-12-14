تحرير 1153 مخالفة مرورية وسحب 35 رخصة في القليوبية

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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1153 مخالفة مرورية.





وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1153 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و208 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 12300 جنيه وسحب 33 دراجة نارية وحجز 18 دراجة.







كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب35رخصة وتحصيل 5250 جنيه غرامة.







