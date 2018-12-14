سعر الدولار في أهم البنوك المصرية والبنك الاهلى المصرى واعلى سعر للشراء اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018





استمرات حالة الاستقرار التي شهدها سعر صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 في كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري الحكومية منها والخاصة واعلى سعر للشراء الدولار واقل سعر للبيع حيث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري سجلا نحو 17.90 للشراء، 17.97 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الدولار سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





ويعيش سعر صرف الدولار الأمريكي حالة الاستقرار خلال تعاملات الاسبوعيين الماضيين في جميع البنوك المصرية الحكومية .





سعر الدولار في البنك التجارى الدولي

سعر الدولار 17.86 جنيه للشراء سعر الدولار 17.96 جنيه للبيع









سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار 17.86 جنيه للشراء سعر الدولار 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم، حيث بلغ الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي مسجلاً 17.89 جنيها، بينما سجل سعر صرف الدولار، 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر للبيع.





سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الامريكي في السوق السوداء نحو 17.90 جنيها ، وذلك استكمالاً لحالة الاستقرتر التي يشهدها الدولار خلال تعاملات الاسبوعين الماضيين.





سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار 17.86 جنيه للشراء

سعر الدولار 17.96 جنيه للبيع



