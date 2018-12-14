صدي - المملكة| بأيادٍ سعودية.. تصميم روبوت "هُمام" لكشف الألغام





تحتوي مشاريع التخرج بكلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، كل عام على تصميمات واختراعات عبقرية من الطلاب، ولكن جاء هذا العام بتصميم مبتكر من عدد من الطلاب لـ”روبوت” لكشف الألغام الأرضية.





وأطلق الطلاب على الروبوت اسم "هُمام"؛ ليشيد رئيس قسم الهندسة الكهربائية المشرف على مشروع الطلاب، الدكتور محمد القرني، القرني بالمشروع الذي قدمه الطلاب خلال معرض مشاريع التخرج بالجامعة، وبدعم إدارة الجامعة وعميد كلية الهندسة المستمر للطلاب لإبراز إمكانياتهم ومواهبهم.





وفي السياق نفسه، أوضح "القرني"، أن الروبوت "همُام" يعمل بالطاقة الشمسية، وهو قادر على على كشف الألغام وإرسال بيانات وإحداثيات مواقعها لتتم إزالتها.



