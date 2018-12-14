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محمد صلاح ينتظر التربع على عرش إفريقيا في حفل "bbc"

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
محمد صلاح ينتظر التربع على عرش إفريقيا في حفل bbc
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الفجر الرياضي
 
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قام اليوم الجمعة حفل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"للإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، والتي يتنافس عليها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويتنافس محمد صلاح مع الرباعي ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وفريق ليفربول، ومواطنه خاليدو كوليبالي لاعب نابولي، والمغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس، والغاني توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد.

وكان محمد صلاح فاز بالجائزة في العالم الماضي بعد تفوقه على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني.

ويقام حفل تسليم الجائزة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وينقل على قناة أون سبورت وقناة بي بي سي العربية.

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