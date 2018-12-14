مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

يواجه الاتحاد نظيره الباطن، ضمن الجولة الـ13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم.

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

يحل نادي الاتحاد ضيفاً على الباطن اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 الموافق 7 ربيع الآخر 1440 هــ وذلك في إطار الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.