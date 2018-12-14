انتحار طالبة شنقاً بعد سحب والدها هاتفها المحمول.. 6 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، من بينها انتحار طالبة بعد سحب والدها هاتفها المحمول، و ضبط الأمن العام 1121 قطعة سلاح، و استدعاء رئيس المالديف السابق ضمن تحقيقات فساد.





طالبة بالدقهلية تنتحر شنقا بعد سحب والدها هاتفها المحمول

تخلصت طالبة بمدينة المنصورة من حياتها بالانتحار شنقا، بعد أن عاقبها والدها بسحب هاتفها المحمول لتحدثها مع أحد الشباب، حيث تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا، بورود بلاغ إلى من مستشفى التأمين الصحي بسندوب بوصول شيماء ا م 14 عام طالبة ومقيمة بلجاى مركز المنصورة جثة هامدة.





و انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال والدها ووالدتها قررا بقيامها بشنق نفسها بواسطة حبل ملفوف حول رقبتها معلق بحلقة حديدية بسقف غرفة نومها، وذلك لقيام والدها باخد هاتفها المحمول لتحدثها مع أحد الشباب، ومحاولتها الانتحار منذ أسبوع، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





"الأمن العام" يداهم 60 بؤرة إجرامية ويضبط 1121 قطعة سلاح

وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن من استهداف 60 بؤرة إجرامية، وضبط "1121 قطعة سلاح ناري، 1735 سلاح أبيض، 1157 قضية مخدرات، 41 تشكيلاً عصابيًا، إعادة 40 سيارة مُبلغ بسرقتها خلال أسبوع.





"التموين" تطرح 7 آلاف طن مكرونة بالوجه البحري

أعلن اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح 7 آلاف طن مكرونة من أجود الأنواع ضمن المقررات التموينية لشهر يناير المقبل في منافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه البحري، إضافه إلى طرح العديد من السلع والمنتجات الأخرى على البطاقات، وكذلك طرح المنتجات للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.





ترامب يوقع قانونا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات

وقع الرئيس دونالد ترامب قانونا لتكريم الرئيس الأسبق أنور السادات بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، حيث تحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس الراحل في 25 ديسمبر الجاري.وفق ما ذكر موقع "الحرة".





وكان الكونجرس الأمريكى مرر الصيف الماضى مشروع هذا القانون الذى يمنح السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام فى الشرق الأوسط.





استدعاء رئيس المالديف السابق ضمن تحقيقات فساد

استدعت الشرطة فى جزر المالديف الرئيس السابق عبد الله يمين، لاستجوابه فى إطار تحقيقات فى صفقات أبرمها خلال فترة ولايته يتعلق كثير منها بمشروعات بنية تحتية نفذتها شركات صينية حسبما قالت مصادر فى حزب يمين.





وخسر يمين الانتخابات الرئاسية فى سبتمبر، وتحاول الحكومة الجديدة التى شكلها خلفه محمد إبراهيم صليح تحديد حجم مساهمة القروض الصينية فى تمويل طفرة البناء فى الدولة الجزيرة الواقعة فى المحيط الهندي.





وذكرت الشرطة، في بيان الليلة الماضية أنها تحقق في "تقارير قدمتها مؤسسات الدولة تزعم أن الرئيس السابق عبد الله يمين أبرم صفقات مالية غير قانونية خلال فترة رئاسته".





احتجاجات يابانية مع استئناف أعمال نقل قاعدة عسكرية أمريكية

استأنفت السلطات اليابانية الجمعة أعمال نقل قاعدة جوية أمريكية في جزيرة أوكيناوا تلقى معارضة مما أثار احتجاجات و"غضبا شديدا" من الحاكم المحلي.





ويطالب أهالي أوكيناوا منذ سنوات بنقل موقع قاعدة فوتينما التى تستخدمها قوات المارينز الأمريكية فى منطقة مأهولة فى الجزيرة بجنوب اليابان، لكنهم يريدون أن يتم نقلها إلى منطقة أخرى فى الأرخبيل وليس إلى مكان ناء على الجزيرة وهو ما تفضله الحكومة.



