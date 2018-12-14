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لايتنينج يتفوق على مابل ليفز في دوري هوكي الجليد

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:44 ص
لايتنينج يتفوق على مابل ليفز في دوري هوكي الجليد
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وكالات
 
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أنقذ الحارس أندريه فاسيلفسكي 48 محاولة على مرماه، في مباراته الأولى منذ العاشر من نوفمبر، ليفوز تامبا باي لايتنينج على ضيفه تورونتو مابل ليفز 4-1، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الليلة الماضية.

وتصدى فاسيلفسكي بشكل رائع لعدة فرص في عودته للعب بعد غيابه عن 15 مباراة، بسبب كسر في القدم، كما سجل أليكس كيلورن وتايلر جونسون هدفي لايتنينج الآخرين، وصنع تي.جيه ميلر هدفين.

وأحرز كاسبري كابانن هدف مابل ليفز في الفترة الأولى.

وتغلب وينيبيج جيتس 5-4 على إدمونتون أويلرز بعد وقت إضافي بفضل هدف جوش موريسي، وفاز ناشفيل بريدتورز 4-3 على فانكوفر كانوكس بعد وقت إضافي أيضا.

وتفوق كولومبوس بلو جاكتس 4-1 على لوس أنجليس كينجز، وفاز بافالو سابرس 3-1 على أريزونا كايوتس ومينيسوتا وايلد 5-1 على فلوريدا بانثرز ومونتريال كندينز 6-4 على كارولاينا هوريكانز وسان هوزيه شاركس 3-2 على دالاس ستارز.

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