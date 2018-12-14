"بومبيو" عن اتفاق الحديدة: القادم لن يكون سهلاً





وصفت الولايات المتحدة بـ"الخطوة الهامة" المفاوضات بين الأطراف المتنازعة في اليمن، والتي توصلت، أمس الخميس، إلى اتفاق في السويد على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، في إطار اتفاقات أخرى.





تحقيق تقدم في المبادرات الرئيسية

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان الليلة الماضية بالمشاركين في ذلك الحوار من أجل "تحقيق تقدم في المبادرات الرئيسية، التي تشمل وقف إطلاق النار وسحب القوات من الحديدة، وتبادل الأسرى، وفتح ممرات إنسانية في مدينة تعز".





فرصة للبناء

واعتبر بومبيو، أن "جميع الأطراف لديها فرصة للبناء على هذه الدفعة وتحسين حياة جميع اليمنيين".





وشدد على أنه من أجل المضي قدماً، يجب أن تظل الأطراف ملتزمة بخفض التوتر ووقف الأعمال العدائية.





القادم لن يكون سهلاً

وقال بومبيو، الذي تنبأ بأن القادم "لن يكون سهلاً": "هذه أفضل طريقة لمنح هذه المشاورات والمشاورات المستقبلية فرصة للنجاح".





تحقيق السلام ممكناً

ومع ذلك، أشار إلى أن تحقيق "السلام ممكناً"، مضيفاً أن "نهاية هذه المشاورات قد تكون بداية لفصل جديد في اليمن".





واتفقت الحكومة اليمنية والانقلابيون الحوثيون الخميس في السويد، في ختام أول مشاورات سلام منذ عام 2016، على مواصلة المحادثات الشهر المقبل.





خطوة مهمة لشعب اليمن

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في ريمبو شمالي ستوكهولم، حيث عقدت المحادثات "ما حققتموه، هو خطوة مهمة لشعب اليمن".