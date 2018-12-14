انطلاق منافسات مرحلة الواعدين لأبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالمدينة الشبابية بأبي قير

شهدت المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية ،اليوم الجمعة، اللقاء المجمع التنافسي لأبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي "مرحلة الواعدين" الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة، وذلك فى لعبتي تنس الطاولة والملاكمة خلال الفترة 13-15 ديسمبر الجارى.

يشارك في المنافسات 163 لاعب بواقع 114 ملاكمة و 49 تنس طاولة من 17 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تقوم الوزارة بترشيح الفائزين بالمنافسات للمشاركة فى البطولات الدولية المختلفة بالتنسيق مع اتحادي تنس الطاولة والملاكمة.

شهد المنافسات كل من الدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة منهم اللواء محمد نور رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، ومحمد حمدى مدير عام المشروع، والدكتور عبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة.

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد أهم المشروعات القومية للنهوض بالرياضة المصرية، وتطويرها التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، وينقسم إلى خمس مراحل "مراكز الناشئين، مراكز الواعدين، مراكز أبطال الواعدين، النخبة، والبطل الأوليمبي"؛ وذلك لاكتشاف وتبنى المواهب فى ألعاب "المصارعة، الملاكمة، الجودو، رفع الأثقال، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، وكرة السلة، وكرة اليد".

يأتى ذلك فى إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف العناصر المتميزة بدنياً ومهارياً في الرياضات المعني بها المشروع، والتى تحقق مصر مراكز متقدمة بها على مستوى في البطولات العالمية والاقليمية والدورات الأولمبية .