استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات البنوك الرسمية والسوق السوداء، اليوم الجمعة 14-12-2018، حيث حافظ الريال على استقراره منذ بداية التعاملات اليوم، وانطلاقا من حرص بوابة الفجر على متابعة أسعار العملات بشكل مستمر، ومن بينها الريال السعودي، نظرًا لاهتمام الكثيرين به ونرصد لكم وفي تحديث يومى آخر تطورات سعر الريال السعودي في البنوك العاملة بالسوق المصري وجاءت على النحو التالي:





سعر الريال السعودى في البنك المركزى





واصل سعر الريال السعودى استقراره في البنك المركزى اليوم الجمعة 14-12-2018 حيث سجل الريال السعودى 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، طبقًا للتحدثيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





اسباب استقرار الريال السعودى

يشهد الريال السعودي حالة من الاستقرار منذ 3 شهور، عند متوسط سعر 4.70 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، وبالنسبة للسوق السوداء فقد تراجع الفارق الكبير بين أسعارها وسعر الريال في البنوك، ويختلف بالنسبة من منطقة لأخرى.





اعلى سعر لشراء الريال

بلغ أعلى سعر لشراء الريال السعودي في بنك HSBC مسجلاً 4.78 جنيها، في حين قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الريال السعودي عند مستوى 4.77 جنيها.





سعر الريال السعودي في بنك البركة

4.68 جنيها للشراء 4.82 جنيها للبيع





سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

4.75 جنيها للشراء 4.78 جنيها للبيع





سعر الريال السعودي في بنك مصر





4.76 جنيها للشراء

4.77 جنيها للبيع





سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-12-2018 امام الجنيه المصري في البنوك الرسمية والسوق السوداء







