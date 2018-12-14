إحالة العاملين بمركز شباب برشوم للتحقيق لوفاة طفل

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أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بمركز شباب برشوم ومتابع الإدارة للشئون القانونية للتحقيق في واقعة مصرع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بالوعة للصرف الصحي تقع خارج أسوار المركز،حيث تبين سقوطه بها أثناء ركضه خلف الكرة.





وقال الصبروط،انه إخطارا من شادي محمد مدير المركز بسقوط الطفل محمد أيمن محمد ١١ سنة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة في بالوعة تقع خارج أسوار المركز،حيث كان الطفل يلعب مع اصحابه وسقط فيها أثناء ركضه خلف الكرة،وعلى الفور توجه لمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأكد في تصريحات صحفية اليوم، انه تم دفن الجثة،وأمر بضرورة تشكيل لجنة هندسية للوقوف على ملابسات الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال علاجها.



ومن جانبه قال محمد خيري رئيس مدينة طوخ، إن التحريات الأولية أوضحت أن البالوعة كانت مغطاه بغطاء غير محكم مما أدى إلى سقوطها فور ضغط الطفل عليها ولقي مصرعه بالحال.



