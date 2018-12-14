"نتفلكس" تعلن خبرا سارا لعشاق مسلسل The Punisher

قالت شبكة "نتفلكس" التليفزيونية إن الموسم الثاني من مسلسل الأكشن والإثارة الشهير "The Punisher"، سوف يكون متوفرًا عبر موقعها في شهر يناير المقبل 2019.





وتدور قصة المسلسل بعد مقتل عائلة جندي في البحرية بأسرها، يتحول المقاتل البحري المحنك "فرانك كاسل" إلى مقتص ومنفذ للعقاب، حيث يسعى لمحاربة الجريمة بأي وسيلة، فيُطلق عليه لقب "المُعاقِب"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم جون بيرنثال، وجايسون آر مور، ويبون موس باسحراسح، ومايكل ناثانسون، وجيمي راي نيومان، وأمبير روز، وديبورا آن وول، وغيرهم.