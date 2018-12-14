شباب الشمس 97 يواصلون استعدادتهم لكأس مصر

واصل فريق الشمس لكرة القدم بالشمس مواليد 97 بقيادة الكابتن طه شحاته المدير الفني للفريق تدريباته اليوم علي الملعب الفرعي بالنادي اليوم أستعدادا للمشاركة في بطولة كأس مصر لمواليد 97 في نسختها الأولي .

قاد المران الكابتن جوده السيد المدرب العام المساعد للفريق وقام الفريق بعمل عمليات إحمائية في بداية المران بعدها أدي الفريق تدربات تأهيلية لرفع الحالة البدنية للفريق كما شمل التدريب عمل جمل خططية داخل الملعب وتقسيمة لفريقين لرفع لياقة اللاعبين .

من جانبه قال الكابتن جوده السيد أن الفريق في إنتظار الاعلان عن مواجهات الدوري ومواجهات كأس مصر مؤكد علي جاهزية الفريق لتقديم مستوي مميزا هذا الموسم