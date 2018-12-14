إصابة 4 باختناق إثر تسرب غاز بالعاشر من رمضان

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أصيب 4 أشخاص، من أسرة واحدة، بحالات اختناق، منذ قليل؛ إثر حدوث تسرب غاز بإحدى الشقق السكنية بالمجاورة الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بوجود حالات اختناق لعدد من المواطنين إثر حدوث تسرب غاز ببأحد المنازل بالمجاورة الثانية بدائرة القسم.



وعلى الفور، انتقلت قوة مُكبرة من رجال الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قطاع الحماية المدينة بالعاشر من رمضان، إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بوحدة طوارئ الغاز لغلق المحابس العمومية والفرعية الملاصقة بمحيط المنزل.



تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.