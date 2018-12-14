حكايات اليوم.. تأسيس حركة حماس.. ورحيل أحمد راتب

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 14 ديسمبر، كان له دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر، ومن أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، زيارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش للعراق وتعرضه للضرب بالحذاء، وكذلك رحيل فريق أول رفعت جبريل، رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس هيئة الأمن القومي.





انضمام 16 دولة للأمم المتحدة

فعلى المستوى العالمي كانت أبرز الأحداث في 1950 حيث وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي كان الهدف من إنشائها توفير المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين وحل مشكلاتهم في مختلف أنحاء العالم، وفي 1955 إنضمت 16 دولة إلى الأمم المتحدة منها الأردن وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.





تأسيس حركة "حماس"

أما على المستوى العربي فكانت هناك أحداث جمه ففي 1987 تم الإعلان الرسمي عن تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس كمنظمة وطنية جهادية تهدف إلى استرداد فلسطين الوطن التاريخي القومي للفلسطينين وعاصمته القدس، أسس الحركة أحمد ياسين.





وفي 1988 وافقت الولايات المتحدة للمرة الأولى على إجراء مباحثات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية وذلك منذ اعتراف الأمم المتحدة بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ومنحها عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب.





ضرب "بوش" في العراق

أما الحدث العربي البارز في ذلك اليوم كان في 2008 عندما زار الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش العراق ويوقع فيه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، وقد تعرض الرئيس الأمريكي أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي إلى قذفه بفردتي حذاء من قبل مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي.





مواليد 14 ديسمبر

أما عن أبرز مواليد ذلك اليوم فهم: الملك جورج السادس، ملك المملكة المتحدة، إدوارد تاتوم، عالم أحياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958، ديلما روسيف، رئيسة البرازيل الـ 36.





وفيات 14 ديسمبر

أما عن أبرز المتوفين فهم: جورج واشنطن، رئيس الولايات المتحدة الأول، فريق أول رفعت جبريل، رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس هيئة الأمن القومي، والفنان المصري أحمد راتب.



