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"الحمدين" يوهم الشعب بفائض في الميزانية.. ويفرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:06 ص
الحمدين يوهم الشعب بفائض في الميزانية.. ويفرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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في الوقت الذي يسعى فيه تنظيم الحمدين لفرض ضرائب جديدة على بعض السلع بنسب تصل إلى 100% لحل الأزمة، التي تعاني منها الدوحة بسبب سياسة تميم بن حمد الإرهابية.

إيهام القطريين بـبوادر لحل الأزمة
خرجت وزارة المالية القطرية، لإيهام القطريين أن هناك بوادر لحل الأزمة، وأعلنت في بيان صارد عنها اليوم الخميس إن الموازنة العامة للدولة في 2019 تتوقع فائضا بقيمة 4.3 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وارتفاع الإنفاق 1.7 بالمئة عن خطة موازنة العام الحالي.

ضريبة قيمة مضافة 
وذكرت في خطة الموازنة الجديدة، أن قطر لن تفرض ضريبة قيمة مضافة في 2019، مع استمرار تقييم الآثار المترتبة على الضريبة.

وأدعت الوزارة، أن من المقرر فرض ضريبة مع بداية 2019 على بعض السلع المضرة بالصحة فقط، من بينها ضريبة بنسبة 100% على التبع ومشروبات الطاقة وأخرى بنسبة 50% على المشروبات السكرية.

يذكر أن تميم بن حمد وافق اليوم، على ميزانية البلاد لعام 2019، حيث تتوقع قطر فائضًا بقيمة 4.3 مليار ريال، وخصصت منها 48 مليار ريال لمشاريع جديدة.

المزيد عن: وهم قيمة مضافة ضريبة قيمة مضافة ضريبة الحمدين
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