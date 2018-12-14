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إصابة جندي إسرائيلي بحجر في رأسه داخل مستوطنة بيت إيل

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:05 ص
إصابة جندي إسرائيلي بحجر في رأسه داخل مستوطنة بيت إيل
صورة أرشيفية
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رحاب منيعم
 
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أصيب جندي إسرائيلي، بحجر في رأسه جراء القائه عليه صباح اليوم الجمعة، داخل مستوطنة "بيت إيل"، وفقا لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت.

وأفادت الصحيفة العبرية، أن الجندي أصيب بجراح بين متوسطة إلى خطيرة جراء إصابة مباشرة بالرأس بحجر ألقاه شبان.

وأضافت الصحيفة، أن شابا فلسطينيا تسلل إلى داخل مستوطنة "بيت إيل" وضرب الجندي بحجر من مسافة قريبة جدا في رأسه ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة.

وبدأت قوات الاحتلال بالتفتيش والتمشيط في المنطقة وداخل المستوطنة بحثا عن ملقي الحجارة، وتم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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