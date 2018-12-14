انطلاق ماراثون الإسكندرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

انطلق فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة ماراثون الإسكندرية الرياضي الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كيانات الجري المختلفة، ومشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين وآلاف من شباب وفتيات الإسكندرية .





وشهد انطلاق الماراثون من إستاد الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة منهم اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور احمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة.





وأطلُقت صافرة بداية الماراثون فى السادسة من صباح اليوم حيث انطلق من ستاد الإسكندرية مرورا بكورنيش الإسكندرية ذهابا وإيابا والعودة مرة أخرى إلى بوابات الإستاد. وينقسم السباق إلى ماراثون كامل لمسافة 42 كيلو متر، ونصف ماراثون بمسافة 21 كيلو متر، وسباق 10 كيلو متر لذوى الاحتياجات الخاصة، وسباق لمسافة 3 كيلو متر للأسر والعائلات.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الممارسة الرياضية ومنها رياضة الركض فى كل المحافظات بمشاركة شباب وفتيات مصر وبالتعاون مع مجموعات الجري المختلفة فى ضوء توجه الوزارة نحو جعل الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع لما لها من أدوار إيجابية على صعيد تعزيز الشخصية وتأثيرها على اللياقة البدنية والصحة الجسدية للشباب.



