صدي - السعودية| "الإسكان" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن فائدة التمويل العقاري

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أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن بدء العمل على تخفيض تكلفة فائدة التمويل العقاري عبر مراجعة بعض السياسات النقدية التي تجعل تكلفة المال مرتفعة عبر تقليل المخاطر خلال صناديق ضمان معينة.





وأشار الحقيل، إلى وصول الوزارة إلى أكثر من 8 آلاف عقد تمويل عقاري في الشهر، متطلعا إلى الوصول لـ12 ألفا في الشهر، مبينا أن صندوق التنمية العقارية أصبح لديه عدد أكبر من الفروع تخدم المواطنين حالياً، كذلك أسسنا شركة إعادة التمويل العقاري.





ولفت إلى أن التمويل يمثّل أحد العناصر الرئيسية في قطاع الإسكان ومحرّك أساسي في تنميته، موضحا أن المملكة شهدت تطوّراً واضحاً في هذا القطاع، وباتت جميع البنوك والشركات التمويلية تشارك بفاعلية في الجهود المتعلقة بقطاع الإسكان.



