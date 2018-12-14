تقارير المتابعة تكشف عورات ماسبيرو





برامج الأطفال تخاطب جيل الستينيات.. وحلقات التكنولوجيا تذاع فى أسوأ توقيت





حقق التليفزيون المصرى نجاحات هائلة فى التغطية الإخبارية المباشرة للأحداث المهمة والأنشطة الوطنية، وافتتاح المشروعات الوطنية الكبيرة للدولة، وكان من الرائع أن تتصدر عبارة نقلا عن التليفزيون المصرى، كل الشاشات المصرية والعربية، ويعتبر هذا إنجازا كبيرا يثبت أن الريادة مازالت للتليفزيون، لكن على الجانب الآخر هناك مجموعة من الملاحظات التى رصدها رضا شوقى مدير عام تقييم أداء الشاشة فى ماسبيرو، وأكد أن هناك مجموعة من البرامج لم تستمر على نفس مستواها فى النجاح كبرنامج «من ماسبيرو» الذى تميز بمجموعة من الحلقات للمفكر طارق حجى والمفكر مراد وهبة، بالإضافة إلى حلقة لوزيرة التخطيط إلا أن البرنامج تجمد، ولوحظ الفترة الأخيرة عدم وجود حلقات مميزة تحول البرنامج إلى نموذج مشابه لبرامج كثيرة وفقد تميزه وانفراده.





أيضا برامج الأطفال رأى رضا أنها ما زالت دون المستوى فى الوقت الذى أصبح فيه الطفل يتعامل مع الكمبيوتر فى كل أمور حياته، ما زال التليفزيون يتعامل مع الطفل بعقلية 1960، رغم أن الأطفال فى أشد الحاجة إلى مخاطبتهم بلغة يفهمونها، ورغم ذلك أشاد ببرنامج الأطفال «كلنا واحد»، لأنه يقدم حلقة مميزة كل يوم اثنين عن الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، لكن للأسف تتم إذاعته فى التاسعة صباحا وهو وقت لا يتناسب إطلاقا مع الأطفال فى مدارسهم، وتساءل عن سبب إذاعة البرنامج فى هذا الوقت، ومن الجمهور المستهدف منه.





لم يغفل شوقى البرامج الخاصة بالتكنولوجيا، وأبرزها «هاى تك» وأكد أن هذا البرنامج يذاع فى موعد قاتل لا يتناسب مع طبيعته، وطبيعة المشاهد الخاص به، ولابد أن يذاع فى الويك إند بدلا من إذاعته يوميا فى الحادية عشرة والربع مساْء، ولابد أن يذاع فى وقت مناسب لكى تتم الاستفادة منه.





استنكر رضا شوقى قلة برامج التوعية، والفيديوهات الخاصة بمحاربة الإرهاب ودعم دور الدولة، فى هذه المرحلة شديدة الخطورة فيما عدا البرنامج الرائع «أم الشهيد» الذى تتميز به القناة الثانية وإن يعاب عليه كثافة العرض التى قد تؤدى إلى انصراف المشاهد.





وتابع: إنه لا مبرر لإذاعة برنامجين صباحيين فى نفس «اللوكيشن» وعلى نفس القناة بنفس الموضوعات تقريبا هما برنامجا «مصر جميلة، ويسعد صباحك»، وأكد أن الفترة من الساعة الواحدة صباحا حتى السادسة دون المستوى فنيا ومهنيا وموضوعيا وشكلا ومضمونا، وينبغى إعادة النظر فى هذه الفترة.





ولم ينكر شوقى أن الفضائية المصرية بها مجموعة من البرامج المميزة منها «هاشتاج» الذى تتم إذاعته يوم السبت من كل أسبوع، وكذلك برنامج «مشروع على أرض مصر»، وبرنامج «علشان بكرة»، وهو برنامج مميز بموضوعاته التى تتحدث عن الشأن الاقتصادى المصرى.





وأكثر الملاحظات التى نوه لها شوقى فى تقريره أن المذيعين والمذيعات يشتركون فى تقديم معظم البرامج ما أفقد المذيعين والمذيعات والشاشة تميزها وأفقد البرامج شخصيتها وأضعف الشاشة تماما.











