تركيا: اعتقال 219 جندياً لمزاعم صلتهم بـ"جولن"









ذكرت وكالة الأناضول الرسمية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء التركي أمروا بالقبض على 219 جندياً للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في 2016.





سلسلة مداهمات

ونفذت الشرطة سلسلة مداهمات تستهدف من يشتبه في أنهم أنصار جولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، التي قتل خلالها 250 شخصاً، وينفي جولن تورطه في الأمر.





وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة حريت، إن "عملية بدأت في الواحدة صباحاً (2200 بتوقيت غرينتش) للقبض على المشتبه فيهم، وجميعهم جنود في الخدمة وبينهم أربعة ضباط برتبة كولونيل، بموجب أمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول".





مساعي جديدة في الخارج

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إن "تركيا ستبدأ مساعي جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار غولن".



