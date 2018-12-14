واصل سعر صرف الدولار الأمريكي حالة الاستقرار التي شهدها خلال تعاملات الأسبوع الماضي في جميع البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة اليوم الجمعة 14-12-2018، وجاء ذلك بعد ان شهد سعر صرف الدولار بعض التحركات الطفيفة في بعض البنوك العاملة في السوق المصري وكان سعر الدولار استقر في البنك المركزى المصري سجلا نحو 17.90 للشراء، 17.97 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الدولار سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.





اعلى سعر لشراء الدولار وقل سعر للبيع

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم، حيث بلغ الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي مسجلاً 17.89 جنيها، بينما سجل سعر صرف الدولار، 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر للبيع.





سعر الدولار في السوق السوداء واصل سعر صرف الدولار حالة الاستقرار التي يعيسها منذ بداية تعاملات الاسبوع الماضي حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازى نحو 17.90 جنيه.





سعر الدولار في البنك التجارى الدولي

17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم الجمعة 14-12-2018 - التعاملات الصباحية



