مقاس منة فضالى يثير أزمة فى بدل رقص «زنزانة 7»





تواجه الفنانة منة فضالى أزمة فى إيجاد بدل رقص مناسبة فى دورها الذى تؤديه بفيلم «زنزانة 7»، ودخلت فى خلافات أكثر من مرة مع مصمم بدل الرقص بسبب المقاس الخاص بها، خاصةً أن تصميم هذه النوعية من البدل لا يتطابق مع مقاس الملابس العادية التى ترتديها منة بشكل عام، وهو ما أدى إلى تأخر تصوير مشاهد الرقص بناءً على رغبتها.





مصادر من داخل كواليس الفيلم أكدت، أن مصمم بدل الرقص واجه مشكلة بسبب عدم تناسق جسم منة «الصغير» مع بدل الرقص خاصة فى منطقة الصدر، ما جعله يصمم بدل: مختلفة عن التى تظهر بها أغلب الراقصات فى الحفلات أو الأفلام، وتوصلت منة بعد ذلك إلى حل وسط مع المصمم بتدخل مخرج العمل إبرام نشأت، الذى وافق على تغيير «ستايل» البدل التى سترتديها منة بحيث تكون مغلقة من منطقة الصدر حتى يستطيع المصمم أن يضبط المقاس بالطريقة التى تتناسب مع جسم منة.





يشار إلى أن منة تقوم من خلال أحداث فيلم «زنزانة 7» بدور راقصة تدعى «شجن»، الفيلم كان يحمل اسم «المحترف» قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى بطولته مايا نصرى، أحمد زاهر، نضال الشافعى، إيهاب فهمى، أحمد التهامى، مصطفى هريدى، مدحت تيخا، ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير، وقد دخل الفيلم مؤخراً فى مرحلة المونتاج على أن يتم عرضه خلال موسم منتصف العام المقبل.







