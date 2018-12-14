موقع خليجي: أردوغان يسعي لتحقيق أوهامه غير المشروعة في سوريا





يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتحقيق أوهامه غير المشروعة، حيث أطلق عملية عسكرية شمال سوريا بزعم تطهرها من وحدات الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية.





وبحسب منصة "مداد نيوز"، فإن عملية أردوغان العسكرية دفها النيل من سيطرة القوات السورية، وفتح ثغرات لتنظيم داعش الإرهابي لإعادة انتشاره واستمرار الفوضي في شمال وشرق سوريا.



