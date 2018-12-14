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بوكيتينو: توتنهام مرشح بقوة للفوز بالدوري الإنجليزي

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:06 ص
بوكيتينو: توتنهام مرشح بقوة للفوز بالدوري الإنجليزي
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لم يستبعد مدرب توتنهام هوتسبر، ماوريسيو بوكيتينو، فريقه من سباق الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليج) ووضعه ضمن المرشحين لحصد لقب البطولة.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة بيرنلي غداً في البريميير ليغ على ملعب (ويمبلي): "عندما يتحدث الناس أو الصحافة عن توقعاتهم لبطل الدوري يتم ذكر مانشستر سيتي أو ليفربول ولا يتم ذكر توتنهام، فأنا لست سعيداً بهذا الأمر وأرى أنهم يقيمون الأمور بطريقة خاطئة".

ويحتل الـ"سبيرز" حالياً المركز الثالث في ترتيب المسابقة، خلف "الريدز" المتصدر بفارق 6 نقاط والسيتي بفارق خمس نقاط.

وأضاف بوكيتينو: "أعتقد أنه عندما عندما يتم تقييم الأندية يتم ترشيح كل من مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال للفوز باللقب ولا يتم ذكر توتنهام، ولكن بالطبع نحن موجدون وننافس بشكل جيد وأداؤنا رائع للغاية".

يذكر أن توتنهام فاز بلقب البطولة من قبل في مرتين، موسم 1950/1951 وموسم 1960/1961.

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