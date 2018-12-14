مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

أكد مدحت وردة نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي خاطب نجله عمرو وردة المحترف في صفوف نادي باوك اليوناني للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف مدحت وردة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة إمام، خلال برنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مسئولي النادي الأهلي تحدوثوا مع عمرو وردة وأكد لهم أنه يريد الاستمرار في الاحتراف وأن الأهلي اختياره الأول في حال قراره العودة للعب في الدوري الممتاز.

وتابع مدحت وردة، نجم منتخب مصر السابق، أن مسئولي النادي الأهلي تحدثوا معه أيضا بشأن انتقال نجله إلى القلعة الحمراء ولكنه أكد أن عمرو يريد استكمال رحلته الاحترافية في الخارج، كاشفا أنه تلقى عرض للانتقال للعب في الدوري الإسباني.





وقدم وردة مستوى مميز مع منتخب مصر في السنوات الثلاث الأخيرة وكان أحد الركائز الأساسية التي يعول عليها الفراعنة. ويعد وردة من أبناء القلعة الحمراء وسبق له اللعب للفريق الأول قبل الانتقال للاحتراف في الدوري اليوناني. ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من لاعب مميز بعد السقوط في بطولة إفريقيا وكأس زايد.



ونجح الأهلي في ضم 4 صفقات حتى الآن وهم محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة، ومحمود وحيد الظهير الأيسر للمقاصة، والسلمي اللاعب الفلسطيني، وجيرالدو لاعب أول أغسطس الأنجولي.



