ليفربول في مهمة صعبة أمام المان يونايتد.. والسيتي يتحدى إيفرتون

سيبحث فريقا ليفربول ومانشستر سيتي عن القليل من المساعدة من جيرانهما غير الودودين، خلال مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مطلع الأسبوع المقبل.





ويلتقي ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد بعد غد الأحد، فيما يعلب مانشستر سيتي مع إيفرتون غداً السبت.





وقفز ليفربول لصدارة الترتيب متفوقاً على مانشستر سيتي في الجولة الماضية، بعدما مني حامل اللقب بالخسارة الأولى له في الدوري أمام تشيلسي.





وأصبح فريق ليفربول الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري حتى الآن، بعدما حقق الفريق أفضل انطلاقة له في الموسم بالفوز بـ13 مباراة من أصل 16.





ولكن هذا الأمر لا يجعل الفريق يقترب من التتويج باللقب الأول له منذ 1990، وفقاً لما قاله جيورجينيو فينالدوم.





وقال لاعب خط الوسط لصحيفة ليفربول إيكو: "نعلم أنه ينبغي علينا أن نقدم الكثير حتى لا نخسر المباريات وأكثر من ذلك لنفوز بها".





وأضاف: "نعلم أنه يجب أن نقدم أداءً جيداً في كل جولة لمواصلة الانطلاقة التي نعيشها الآن، لا أعتقد حقاً أننا فريق لا يقهر، وإذا اعتقدنا هذا لدينا مدرب يقف على أرض الواقع".





وبالرغم من أن مانشستر يونايتد يحتل المركز 6 بفارق 16 نقطة خلف ليفربول، إلا أن الفريق لم يخسر في آخر 4 مباريات زار فيها ملعب أنفيلد، ولم تتلق شباكه أية أهداف في آخر 3 مباريات.





وتلاشت أحلام مانشستر سيتي في عدم تلقي أي هزيمة في الجولة الماضية، ولكن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أثنى على أداء لاعبيه قائلاً إنهم لعبوا بـ"شخصية عظيمة".





وعاد الفريق لطريق الانتصارات بالفوز الذي حققه الفريق على هوفنهاي في دوري أبطال أوروبا، والآن حول الفريق تركيزه على مواجهة إيفرتون، الذي حقق التعادل في آخر ثلاث مباريات لعبها على ملعب الاتحاد.





ويتطلع فريق توتنهام للبناء على نشوة تعادله المتأخر 1-1 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا وتأهله لدور 16، عندما يستضيف فريق بيرنلي.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول.





وقال هاري كين: "لا يتحدث الكثيرون عن توتنهام في الدوري الممتاز، ولكننا نواصل عملنا، نضع علامة حتى العام الجديد وبعد ذلك نعطيها دفعة".





كما يلتقي آرسنال مع مضيفه ساوثهامبتون بعد غد الأحد.





ولم يخسر أرسنال في 14 مباراة متتالية في الدوري، فيما فشل ساوثهامبتون في تحقيق الفوز في آخر 12 مباراة بالدوري.





ويتطلع وست هام لمواصلة انطلاقته الأخيرة عندما يحل ضيفاً على فريق فولهام صاحب المركز الأخير.