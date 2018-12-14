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ريال مدريد يرفض انضمام "فينيسيوس" لمنتخب البرازيل

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 08:48 ص
ريال مدريد يرفض انضمام فينيسيوس لمنتخب البرازيل
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أعلن كارلوس أمادو، المدير الفني لمنتخب البرازيل (تحت 20 عاما)، قائمة راقصي السامبا، لبطولة أمريكا الجنوبية لهذه الفئة العمرية، والتي ستنطلق يوم 17 يناير/كانون ثان المقبل.

وشهدت قائمة البرازيل استبعاد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بعد رفض النادي الملكي التفريط في خدماته، رغم أنه كان يريد المشاركة في هذه البطولة، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية

كما غاب أيضا عن قائمة شباب البرازيل، باولينيو، لاعب باير ليفركوزن الألماني، وماورو جونيور، لاعب آيندهوفن الهولندي، وماتيوس كونيا، لاعب لايبزيج.

وتواجد على رأس السيليساو، النجم الشاب رودريجو جويس، مهاجم سانتوس البرازيلي (17 عاما)، والذي سينضم لريال مدريد، مطلع الموسم المقبل، بعد اتفاق الناديين على انتقال اللاعب، مقابل نحو 40 مليون يورو.

وستقام بطولة أمريكا الجنوبية للشباب في تشيلي، وبما أنها ليست ضمن أجندة الفيفا، فإن الميرينجي يحق له رفض مشاركة فينيسيوس فيها.

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